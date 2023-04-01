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Orhan Ak'lı Trabzonspor Kayserispor karşısında

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta'nın açılış maçlarından birinde Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlıyor. İlk 20 dakikada 3 gol gelen karşılaşmanın devresi 2-1 Kayserispor üstünlüğüyle sona erdi.

Orhan Ak'lı Trabzonspor Kayserispor karşısında

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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta'nın açılış maçlarından biri Trabzon'da oynanıyor. Orhan Ak ile sezon sonuna kadar yola devam etme kararı alan , ligin en az beraberlik alan ekibi Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor.

Maçı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar’ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Anıl Usta yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mert Güzenge.

VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturuyor. Yankaya’ya AVAR’da Neslihan Muratdağı ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik ediyor. 

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Abdülkadir, Siopis, Yusuf, Visca, Markovic, Gomez.

Yukatel : Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam.

MAÇTAN NOTLAR

GOL: 1. Dakika Emrah Başsan - Kayserispor

GOL: 3. Dakika Maxi Gomez - Trabzonspor

GOL: 20. Dakika Mame Thiam - Kayserispor

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