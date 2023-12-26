Panathinaikos, Fatih Terim'i açıkladı

3 KEZ DERBİYE ÇIKABİLİR



Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.



Fatih Terim, Panathinaikos ile ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.



Panathinaikos'un basketbol takımında ise Türk hoca Ergin Ataman görev alıyor.

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