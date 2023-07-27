Paris Saint-Germain, İngiliz devine rakip oldu: Hojlund ile prensipte anlaşıldı

Atalanta'nın genç golcüsü Rasmus Hojlund Paris Saint-Germain ile prensipte anlaştı ve bu gelişmenin Manchester United taraftarlarını endişelendirdiği kaydedildi.



Hojlund yoğun transfer spekülasyonlarına konu olurken, PSG ve Manchester United'ın bu yaz Danimarkalı golcüyü transfer etmek için istekli oldukları belirtiliyor.



Atalanta'nın yıldız adayı için 70 milyon eurodan fazla harcama yapmak istemeyen Premier Lig ekibi oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmıştı.



Ancak Atalanta'nın Rasmus Hojlund için 100 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisinin olması Manchester United tarafının görüşmelerde hayal kırıklığına uğramasına neden olduğu belirtild.



RMC'ye göre, tüm bunların ardından Paris Saint-Germain'in de 20 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı ve bu transferi gerçekleştirebilme ihtimalinin olduğu kaydedildi.



HER İKİ TAKIM PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARDI



Buna göre; genç yetenek şu anda hem PSG hem de Manchester United ile prensipte anlaşmış durumda.



ERIK TEN HAG YENİ BİR FORVET İSTİYOR



Manchester United bu transfer döneminde şu ana kadar Mason Mount, Andre Onana ve kısa süreli bir anlaşma imzalayan Jonny Evans'ı kadrosuna katarken, Erik ten Hag 2023/24 sezonu öncesinde yeni bir forvet oyuncusu almak istiyor.



HARRY KANE'DE GÜNDEMDE



Tottenham'lı Harry Kane'in kısa bir süre önce Old Trafford'a transfer olacağı konuşulurken, Hollandalı patron genç Danimarkalıyı izlemeye devam ediyor.



Geçtiğimiz haftalarda Manchester United ve Paris Saint-Germain Kim Min Jae için yarışmıştı. Güney Koreli stoper tercihini Bayern Münih'ten yana kullanmıştı.

ATALANTA İLE 42 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Hojlund geçtiğimiz sezon Atalanta ile 42 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 16 gol atıp, 7 asist kaydetti.