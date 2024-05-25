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Pendikspor, Süper Lig'den düşen üçüncü takım oldu

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'den düşen üçüncü takım oldu. Pendikspor, Gaziantep FK maçını kazansa da üçlü averajda MKE Ankaragücü'nün gerisinde kaldığı için ligden düştü

Pendikspor, Süper Lig'den düşen üçüncü takım oldu

VavaCars Fatih Karagümrük'ün, Yılport Samsunspor'u 3-1 mağlup etmesiyle Pendikspor ligden düştü.

Karagümrük bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti. Bir maçı eksik MKE Ankaragücü de 40 puana sahip. 37 puanı bulunan Pendikspor pazar günü oynayacağı Gaziantep FK maçını kazanıp 40 puana ulaşsa dahi üçlü averajda Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü'nün gerisinde kaldığı için ligden düşmesi son maçı öncesinde kesinleşti.

Daha önce 'den düşmesi kesinleşen takımlar İstanbulspor ve VavaCars Fatih Karagümrük olmuştu.

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