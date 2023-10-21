Pep Guardiola'dan Ballon d'Or açıklaması: Messi ve diğerleri diye verilmeli

Pep Guardiola, bu yıl ki Ballon d'Or'u Lionel Messi'nin kazanacağını düşünüyor.



İspanyol teknik adam Erling Haaland'ın etkileyici performansına rağmen Arjantinli yıldızın 'yılın en iyi futbolcusu' seçileceğini söyledi.



Guardiola, "Hep söylerim. Bu ödülden iki tane olmalı. Messi ve diğerleri diye verilmeli. Evet, Haaland da hak etti, üçleme yaptık ve o milyon tane gol attı. Tabii ki kazanmasını isterim ama Lionel Messi Dünya Kupası’nı kazandı. Messi'nin en kötü sezonu bile diğerleri için en iyisidir." dedi.



Arjantin'e 1986'dan sonra ilk kez Dünya Kupası zaferi yaşatan Lionel Messi kazandığı takdirde 8. kez bu ödüle layık görülecek.



Messi kazanırsa ayrıca, ödül ilk defa Avrupa takımında oynamayan bir oyuncuya gitmiş olacak.

DİĞER FAVORİ HAALAND



Ödülün bir diğer favorisi ise Erling Haaland.



City forması ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Cup zaferleri yaşayan Norveçli golcü, çıktığı 53 maçta 52 gol 9 asist yaptı.



23 yaşındaki yıldız futbolcunun bu sezon da 12 maçta 8 gol 2 asisti bulunuyor.



France Football tarafından verilen Ballon d'Or ödülü, 30 Ekim 2023 tarihinde sahibini bulacak.

