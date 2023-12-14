PFDK kararları: Ankaragücü ve Faruk Koca'nın cezası açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 14.12.2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar duyuruldu.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve kulüp hakkında karar da alındı.

İşte PFDK tarafından yapılan açıklama:

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edilirken, MKD Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oyanama ve 2 milyon TL para cezası verildi.