PFDK kararları: Ankaragücü ve Faruk Koca'nın cezası açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 14.12.2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar duyuruldu.
Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve kulüp hakkında karar da alındı.
İşte PFDK tarafından yapılan açıklama:
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edilirken, MKD Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oyanama ve 2 milyon TL para cezası verildi.
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