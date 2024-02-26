PFDK, Mauro Icardi'nin cezasını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 maç men cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, MKE Ankaragücü ile oynanan Süper Lig maçında rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezası uyguladığı bildirildi.

DERBİDE SAHADA OLACAK

Icardi, sarı-kırmızılı ekibin bu akşam oynayacağı Antalyaspor maçında sahada olamayacak. Arjantinli yıldız, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde ise forma giyebilecek.

