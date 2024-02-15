PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a çirkin ve kötü tezahürat ile bu eylemin bu sezon 8'inci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 440 bin TL, Fenerbahçe'ye ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası verdi.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:



"1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 10.02.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK–SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısı ile stadyum denetimine çim saha sorumluları eğitimine katılanlar listesinde yer almayan mensubunun katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



2-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 09.02.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 110 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MARATON ALT TRİBÜN 117 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Başkanı MURAT SANCAK'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Başkanı MURAT SANCAK'ın, müsabaka hakemine yönelik devre arasında gerçekleştirdiği sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Başkanı MURAT SANCAK'ın, müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Başkanı MURAT SANCAK'ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 4 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Başkanı MURAT SANCAK'ın, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi METİN KORKMAZ'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 11.02.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR–MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A ve C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



4- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, 12.02.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 12.02.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6-İSTANBULSPOR A.Ş. Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU 'nun, 11.02.2024 tarihinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.–GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7-FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.02.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO 'nun, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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