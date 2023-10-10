PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 210 bin lira para ve 45 gün hak mahrumiyeti cezaları verdi.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"1- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 01.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ hakkında, 01.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



2- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 36/1-b, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü hakkında, 03.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü idarecisi MAHMUT GÜZEL hakkında, 03.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



4- VAN SPOR FK başkanı FERHAT KIYAK hakkında, 01.10.2023 tarihinde oynanan VAN SPOR FK–ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, saldırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; mevcut delil durumu dikkate alınarak isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



5- KARS 36 SPOR Kulübü sporcusu MÜRSEL CİVELEK’in, 04.10.2023 tarihinde oynanan KARS 36 SPOR-DOĞUBAYAZIT FUTBOL SPOR KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARS 36 SPOR Kulübü masörü BATUHAN AYDIN’ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."



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