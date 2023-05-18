Portekiz devlerine soruşturma açıldı: Benfica, Porto ve Sporting Lizbon'a polis baskını

Portekiz'in üç büyük kulübüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan aramalara aralarında savcı, mali müfettiş, polis ve yargıçların olduğu 250 kadar görevlinin katıldığı bildirildi.



Savcılık tarafından basına yapılan açıklamada, Benfica, Porto ve Sporting'in muhasebe ve hukuk işlerine bakan 60 kadar firmanın ofislerinde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

VERGİ KAÇIRMA, DOLANDIRICILIK VE PARA AKLAMA



Savcılık, Portekiz'in öne çıkan bu üç kulübünün mali ve sosyal yardımlarına dair toplamda 58 milyon euroya yakın gayrimeşru göstergeler olduğunu tahmin ediyor.



Soruşturmaların, "iş sözleşmelerinin imzalanması veya yenilenmesi, komisyonların ödenmesi ve imaj haklarının kullanılması gibi durumlarda aracılara ödenen paralara odaklandığı" belirtiliyor.



Kulüpler, "vergi kaçırma, Sosyal Güvenlik dolandırıcılığı ve para aklama" ile suçlanıyor.



Porto Kulübü, savcılığın aramalarına ilişkin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, istenen tüm unsurların sağlanarak, adaletle iş birliği yaptığını duyurdu.