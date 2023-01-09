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Portekiz Milli Takımı, Belçika'nın eski hocası Roberto Martınez ile anlaştı

Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörlüğüne Roberto Martinez'i getirdi. 49 yaşındaki teknik adam son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştırdı.

Portekiz Milli Takımı, Belçika'nın eski hocası Roberto Martınez ile anlaştı

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Milli Takımı'nda Roberto Martinez dönemi başlıyor.

Portekiz Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, son olarak Milli Takımı'nı çalıştıran Martinez ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde üç buçuk yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulüp kariyerinde Wigan Athletic, Swansea City ve Everton'ı çalıştıran İspanyol teknik direktör, 2018 Dünya Kupası'nda Belçika ile üçüncülük elde etmesine rağmen "milli takımın altın neslinde kupa kazanamadığı" gerekçesiyle bazı kesimler tarafından eleştirilmişti.

2016'dan bu yana çalıştırdığı Belçika'yı 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasından üste çıkaramayan Martinez, sözleşme süresinin dolmasının ardından görevinden ayrılmıştı.

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