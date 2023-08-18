PSG'nin kalecisi Sergio Rico 82 gün sonra taburcu oldu

Paris Saint Germain takımının İspanyol kalecisi Sergio Rico'dan güzel haber geldi.



Attan düşüp yoğun bakıma alınan PSG'nin kalecisi Sergio Rico tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.



PSG'nin kalecisi Sergio Rico, mayıs ayında attan düşüp yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yaklaşık 1,5 ay yoğun bakımda kalan 29 yaşındaki kaleci daha sonra hastanede servis bölümüne alınmıştı.



NE OLMUŞTU?



Fransa'nın Paris Saint Germain takımında yedek kaleci olan 29 yaşındaki Sergio Rico, takımının lig şampiyonluğunu elde etmesinin ardından 28 Mayıs'ta Huelva kentinin El Rocio beldesindeki festivale katılmak için bu bölgeye gitmiş ve bir attan düşmesi sonucu kafa travması bulgusuyla Virgen del Rocio Hastanesinde yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

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