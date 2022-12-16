Rafael Nadal otelcilik işine girdi

Yıldız tenisçi Rafael Nadal'ın ortaklarıyla birlikte 'Zel' adıyla kuracakları yeni oteller zincirinin tanıtımı Madrid'de yapıldı.



İLK OTEL 2023'TE



Nadal'ın uzun zamandır bu proje üzerinde çalıştığı belirtilirken, ilk otelin İspanyol tenisçinin doğduğu ve yaşadığı yer olan Mayorka'da 2023 yazında açılacağı bildirildi.



Gelecek 4-5 yılda Madrid, Paris, Londra'nın da aralarında olduğu farklı kentlerde 20 kadar 'Zel' otel açılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

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"AKDENİZ'İN GÖKYÜZÜNDEN ESİNLENEREK KONULDU"



Nadal, yaptığı kısa açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Otelcilik sektörüne her zaman çok tedirginlikle baktım ama ikimiz de Mayorkalı olarak birbirimize güveniyoruz. Zel ismi, dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Akdeniz'in gökyüzünden esinlenerek konuldu" dedi.



İspanyol tenisçi, profesyonel kariyeriyle ilgili ise "Önümde oldukça karışık bir takvim olduğu doğru. 20 yaşında değilim ama jübilem olabildiğince geç olacak. Artık farklı sektörlerle de uğraşabilirim" değerlendirmesinde bulundu.