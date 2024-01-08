Real Madrid, Mbappe transferinde mutlu sona yakın

Real Madrid, adeta bir yılan hikayesine dönüşen Kylian Mbappe transferinde belirsizliği sonlandırıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve serbest kalacak olan yıldız futbolcunun sezon başında Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmamıştı.

Bu kararının ardından yönetim talebiyle kadro dışı bırakılan yıldız isim, sadakat bonuslarından vazgeçeceğini belirterek takıma tekrardan dahil edilmişti.

Futbolseverler Kylian Mbappe'nin gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğini merak ederken Fransız basını ortaya bir iddia attı.

ANLAŞMA TAMAM

FootMercato'nun haberine göre, Real Madrid'in geçtiğimiz günlerde Kylian Mbappe ile anlaşmaya vardığı ve gelecek sezon eflatun-beyazlı formayı giyeceği öne sürüldü.

25 yaşındaki Fransız forvet 2021 yılında PSG'den ayrılmaya yakınken bir son dakika imzası atarak başkent ekibiyle sözleşmesini 3 yıl daha uzatmıştı.

Ancak bu kez bir sürpriz beklenmediği ve gelecek sezon Real Madrid formasıyla mücadele edeceği öne sürüldü.

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 284 resmi maçta 237 gol atıp 101 asistlik performans sergiledi.