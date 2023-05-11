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Rıza Çalımbay'dan A Milli Takım yanıtı: Para düşünmem

A Milli Takım için Abdullah Avcı ile birlikte adı geçen isimlerden Rıza Çalımbay, "A Milli Takım'da çalışırsam para falan düşünmem." dedi.

Rıza Çalımbay'dan A Milli Takım yanıtı: Para düşünmem

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü , A Milli Takım için açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Çalımbay, A Milli Takım'da yabancı teknik direktörlerin başarılı olamayacağını söyledi.

"PARA DÜŞÜNMEM"

Çalımbay konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye özelinde milli maçların farklı bir anlamı var. Milli takımların hepsinde oynadım, kaptanlık yaptım. A Milli Takım'da çalışırsam para falan düşünmem. Türk teknik direktörlerin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bir tek ben değil, tüm arkadaşlarımız seve seve görevini yapar ve başarılı olur."

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