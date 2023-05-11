Rıza Çalımbay'dan A Milli Takım yanıtı: Para düşünmem

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Milli Takım için açıklamalarda bulundu.



beIN Sports'a konuşan Çalımbay, A Milli Takım'da yabancı teknik direktörlerin başarılı olamayacağını söyledi.

"PARA DÜŞÜNMEM"



Çalımbay konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye özelinde milli maçların farklı bir anlamı var. Milli takımların hepsinde oynadım, kaptanlık yaptım. A Milli Takım'da çalışırsam para falan düşünmem. Türk teknik direktörlerin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bir tek ben değil, tüm arkadaşlarımız seve seve görevini yapar ve başarılı olur."