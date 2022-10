Rıza Çalımbay'dan basına sitem

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 3-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, gruptan çıkmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çekişmeli bir grupta mücadele ettiklerini ve maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini belirtti.



Karşılaşmanın Sivasspor açısından final niteliğinde olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Oyuncu arkadaşlarımıza anlattık, onlar da zaten bu işin bilincindeydiler. Mutlaka bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar gerçekten iyi oynadık." dedi.



CFR Cluj takımının fizikli ve çok tehlikeli bir takım olduğunu aktaran Çalımbay, "Karşımızdaki her an gol atacak bir takım. Ama bundan önce ilk oynadığımız maçta rakibi tanıdığımız için ona göre de tedbirlerimizi aldık. Çok iyi bir şekilde oynadık." diye konuştu.



Çalımbay, göze hoş gelen bir futbol oynadıklarını ve taraftarın memnun bir şekilde stadyumdan ayrıldığını dile getirerek, "Attığımız gollerin hepsi de çok güzeldi, oynadığımız oyun da çok güzeldi. Onun için gerçekten mükemmel bir maç oynayarak maçımızı bitirdik, gruptan çıkmayı garantiledik. Şimdi tek hedefimiz Slavia Prag maçı ve final gibi bir maç oynayacağız. Orada alacağımız puanla da grup lideri olarak tamamlayarak inşallah çıkarız" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahalarında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Çalımbay, tek hedeflerinin bu maçı kazanmak olduğunu söyledi.



"BÖYLE BERABER OLURSAK BÖYLE MAÇLAR OYNARIZ"



Sakat futbolcuların dönmesiyle kalabalık bir yedek kulübesiyle maça çıktıklarını belirten Çalımbay, şunları kaydetti:



"Çok iyi şekilde hepsi de hazırdı. Bundan önce oynadığımız maçlarda maalesef sıkıntılar yaşadık. Herkes kendilerine göre konuşanlar oldu. İşte mazeretleri söylediğimiz zamanlar, ama onların hepsi gerçekti. Eksik olduğunuz zaman istediğiniz şeyler olamıyor. Ama bu maçta tabii ki biz iyi oynadık ve taraftarımız az olmasına rağmen muhteşem bir destek verdi. Çok güzel hep beraber tezahürat yaptılar. Oyuncular da onlara gereken şekilde güzel bir maç seyrettirdi. Böyle beraber olursak böyle maçlar oynarız. Yani taraftarla beraber olursak oynarız. Ama her zaman da olmuyor."

"BASINDA MAALESEF SİVASSPOR DİĞERLERİ KADAR YER ALMIYOR"



Çalımbay, hem ligde, hem de Avrupa'da oynamanın çok zor olduğunu vurgulayarak, üst üste maçlar oynamanın sıkıntılar getirdiğine dikkati çekti.



Takımının son üç yıldır Avrupa'ya gittiğini hatırlatan Çalımbay, açıklamasına şöyle devam etti:



"Üç senedir taraftarın yüzlerini güldürdüm. Bana göre maddi açıdan da kulübümüzde büyük paralar kazandı. Yani böyle başarılı olduktan sonra, kazanması da gerekiyor. Onun için burada biz ekip olarak her şeyi yaptık. Yani güzel şeyler yaptık, güzel şeyler kazandırdık. Tabii ki benim için ayrı bir mutluluk, Sivaslıyım ve gurur duyuyorum. Başarılı olduğumuz zaman herkesten daha fazla seviniyorum. Çünkü buradaki sorumluluğumu iyi şekilde bitirmem gerekiyor. Çok büyük başarı gösteriyoruz, yalnız ulusal basında maalesef Sivasspor diğerleri kadar yer almıyor. Sivas'ın başarısını küçücük bir şekilde yazarlar, ötekiler büyük bir şekilde yazılır, çizilir. Onlar sürekli konuşulur ama baktıkları zaman da Sivas herkesten daha fazla bir başarı yapmış. Çünkü Sivas'ın bütçesi onların bütçesinin belki de yüzde onudur. Yani onun için ben gurur duyuyorum, takımımın hepsini tebrik ediyorum."



"ONLARIN ALDIĞI BİR OYUNCUYLA BİZ BÜTÜN TAKIMI YAPIYORUZ"



Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden takımlar arasında tek galibiyet alanın Sivasspor olduğunu belirten Çalımbay, takımını tebrik etti.



Çalımbay, futbolcu Uğur Çiftçi'nin yaşadığı sakatlığın ardından zorunlu değişiklik yaptığını dile getirdi.



Oyuna giren tüm futbolcuların görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade eden Çalımbay, iyi bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını aktardı.



Sivasspor'un Avrupa'da tanınan bir takım olduğunu vurgulayan Çalımbay, "O bizim için gurur verici, bana göre şampiyonluk kadar önemlidir. Büyüklerin yaptığı başarı tabii ki gayet normal. Onların aldığı bir oyuncuyla biz bütün takımı yapıyoruz. O yüzden de bana göre bu çok büyük başarı." dedi.