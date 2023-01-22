Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması: "Uğur'u Galatasaray vermeyeceğiz"

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.

Maçın ardından teknik direktör Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın ilgilendiği Uğur Çiftçi transferi hakkında konuştu.

Çalımbay, "Şu anda Uğur'u Galatasaray'a vermeyeceğiz. Sol bek alındığı takdirde belki önü açılabilir." ifadelerini kullandı.

"İKİ GÜNDE BİR MAÇ OYNAMAK BİZİ SIKINTIYA SOKTU"

Deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Rıza Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Avrupa'da gayet iyi gidiyorduk burada da Türkiye Kupası hedefimiz vardı. Lig ve Avrupa maçlarını oynarken bayağı sıkıntı yaşadık. 2 günde bir maç oynamak bizi sıkıntıya soktu. Buraya gelirken deplasmanda hedefimiz galibiyetti. Maçın başından sonuna kadar rakibi zorladık. Kaçırdıklarımızı atabilsek sıkıntı yaşamayacaktık. İkinci yarı rakibimiz baskı kurdu ve yaptığımız değişiklikler ile bunu savuşturduk. Deplasman galibiyeti çok önemli. Eksiklerimiz var, almamız gereken oyuncular var. Gerekli transferleri yaparsak Avrupa, lig ve Türkiye Kupası'nda iyi yerlere geleceğiz."

Sivasspor, ligin 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek.