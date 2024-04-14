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Rizespor, Antalyaspor'u 3 golle geçti

Rizespor, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı. Yeşil-mavili ekip puanını 48'e çıkararak 5. sıraya yükselirken Beşiktaş'la puan farkını kapatarak eşitledi.

Rizespor, Antalyaspor'u 3 golle geçti

Trendyol 'in 32. haftasında Çaykur Rizespor Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Ev sahibinde Zeqiri mücadelenin 33 ve 60. dakikalarda kaydettiği golle takımını 2-0 öne geçirdi. 82. dakikada sahneye çıkan Gaich maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Rizespor puanını 48'e yükselterek Beşiktaş ile eşitledi ve 5. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 42 puanla 10. sırada yer aldı.

Karadeniz ekibi bu sonuçla birlikte Süper Lig'deki son 5 maçında 4. galibiyetine ulaştı.

EN YÜKSEK SAYISINI TEKRARLADI

Bu sezon Süper Lig'de 48 puan toplayan Çaykur Rizespor (14G 6B 12M), lig tarihinde bir sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı.

2023/24 | 48 puan
2020/21 | 48 puan

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