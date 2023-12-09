Samsunspor, 3 puanı 4 golle aldı

Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.



Karadeniz ekibinde Mouandilmadji 11 ve 22. dakikalarda kaydettiği gollerle takımını 2-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda Emre Kılınç 60. dakikada durumu 3-0'a 75'te ise Ntcham skoru 4-0'a getirdi.

Konuk ekip uzatmalarda Yasin Özcan ve Nuno Da Costa'nın golleriyle maçın skorunu 4-2 olarak tescillemiş oldu.

SAMSUNSPOR'DAN 8 SENE SONRA İLK

Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup eden Samsunspor, Süper Lig'de Nisan 2005'ten (4-0 vs Denizlispor) bu yana ilk kez dört gollü galibiyet aldı.