Şanlıurfaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un Futbol Şube Sorumlusu Adnan Yükselir, yaptığı açıklamada, önceki gün deplasmanda Ümraniyespor'u yenerek alt sıralardan kurtulma anlamında kritik bir 3 puan kazandıklarını söyledi.



Bu galibiyetle ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladıklarını ifade eden Yükselir, "Son 3 maçta 9 gol attık. Ümraniyespor karşısında aldığımız galibiyeti taraftarımıza bayram hediyesi olarak armağan ediyoruz. Şehrimizin başka takımı yok, ekibimize güveniyoruz. Gelecek hafta içeride oynayacağımız zorlu Bandırma maçı daha fazla önem kazandı. 3'te 3 yaptık, neden 4'te 4 olmasın. Bandırma'yı da geçerek rahatlamak istiyoruz." diye konuştu.



Ligin geride kalan 29 haftasında 33 puan toplayan Şanlıurfaspor, 14 Nisan Pazar günü ise sahasında Teksüt Bandırmaspor'u ağırlayacak.