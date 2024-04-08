NTV.COM.TR’ye geri dön

Şanlıurfaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un Futbol Şube Sorumlusu Adnan Yükselir, ligde 3 maçtır kazandıklarını hatırlatarak, Teksüt Bandırmaspor maçını da kazanmak istediklerini bildirdi.

Şanlıurfaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un Şube Sorumlusu Adnan Yükselir, yaptığı açıklamada, önceki gün deplasmanda Ümraniyespor'u yenerek alt sıralardan kurtulma anlamında kritik bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

Bu galibiyetle ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladıklarını ifade eden Yükselir, "Son 3 maçta 9 gol attık. Ümraniyespor karşısında aldığımız galibiyeti taraftarımıza bayram hediyesi olarak armağan ediyoruz. Şehrimizin başka takımı yok, ekibimize güveniyoruz. Gelecek hafta içeride oynayacağımız zorlu Bandırma maçı daha fazla önem kazandı. 3'te 3 yaptık, neden 4'te 4 olmasın. Bandırma'yı da geçerek rahatlamak istiyoruz." diye konuştu.

Ligin geride kalan 29 haftasında 33 puan toplayan Şanlıurfaspor, 14 Nisan Pazar günü ise sahasında Teksüt Bandırmaspor'u ağırlayacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;