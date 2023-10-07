Şenol Güneş-Ahmet Nur Çebi görüşmesinin perde arkası

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2-0 öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2 yenilince Teknik direktör Şenol Güneş ile Başkan Ahmet Nur Çebi müsabakanın ardından statta görüşme gerçekleştirdi.



Dev zirvede Güneş istifa ederken, yönetim de daha sonra seçim kararı aldığını açıkladı.



Çebi'nin Güneş'i toplantıya davet ettiği ve moralsiz olduğu gözlemlenen tecrübeli teknik adamın kısa bir veda konuşması yaptığı kaydedildi.

RAPOR İSTENDİ



Güneş'in dev zirvede, "Sayın Başkanım, bugüne kadar takım için çok fazla şey yaptınız. Maddi manevi olarak arkamızda durdunuz. Sizi daha fazla zorda bırakmamak, önünüzü açmak için istifa kararı aldım. Hepinize verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.



Güneş'in sözlerine cevap veren Çebi'nin ise "Beşiktaş Kulübü'ne hizmetleriniz ve anlayışınız için biz de size teşekkür ediyoruz. Takımın başarılı olması için elinizden gelen her şeyi yaptığınızı, gerektiğinde büyük fedakarlıklarda bulunduğunuzu hepimiz biliyoruz. Sizden takımın son durumu hakkında bir rapor hazırlamanızı rica ediyorum. Bu sezon yaşanan istikrarsızlığın sebeplerini detaylarıyla anlatmanızı istiyorum." dediği iddia edildi.