Şenol Güneş: Teslim olmayacağız, pes etmeyeceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu basın toplantısını milli arada yapmak istiyordum ama boşluk bulduk. Sizleri bilgilendirmek istedim. Sonuçların sizleri memnun etmediğini biliyoruz. Gerçekleri bilmek iyi ama bunları sürdürmek kötü.

"BAŞARISIZLIĞI ÇÖZMEK İÇİN EN BÜYÜK KARARLARI ALACAK KİŞİ BENİM"

Trabzonspor'da camia bulunduğu yerden memnun değil. Kimi ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama gördüğüm bu. Başkan, takımdaki tüm yetkiyi ve sorumluluğu bana verdi. Şu andaki bulunduğumuz durumdan sorumlu benim. Başarı ve başarısızlık olgusu vardır. Başarıyı konuşuruz ama başarısızlığı çözmek için en büyük kararları alacak kişi benim. Şeffaf olarak her şeyi paylaşacağım. Eleştiriler normal ama en üst seviyede olduğu dönemi yaşıyoruz. Beklemediğimiz sonuçlar aldık.Trabzonspor'u kendi haline bıraksan bile bu tür sonuçları almaması gerekiyor. Oyun, hayallerimizin gerisinde kaldı. Bu durumu düzeltmeliyiz.

Yetenekli oyuncularımız var ama taraftarımızın desteğiyle sonuçlara ulaşacağız. İyi takım olduğumuzu gösteremiyoruz. Bunun nedenlerini ve yapacaklarımızı paylaşacağım. Takımın moral ve öz güven sorunu var. Hatta yanlış tespitler var. Bireysel ve takım olarak iyi olmalıyız. Organizasyonu ben yapacağım ama katılım sağlayacak oyuncularımız. Birbirimizi belki üzeceğimiz anlar da olacak ama düzeleceğiz. Takımın oyun ve uyum sorunu var. Bazı oyuncular tecrübeli ama beklediğimizin altında. Belki algılamada sorun var.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Oyuncularla bugün hiç yapmadığım kadar uzun bir toplantı yaptım. Teslim olmayacağız, pes etmeyeceğiz. Susmayı ve konuşmayı bilmiyoruz. Bazen susmamız gereken yerde gereksiz konuşuyoruz, konuşmamız gereken yerde içimize atıyoruz. Eleştiri yapmak doğru ama emeğe saygısızlık doğru değil. Herkes konuşmalı ama saygısızlık olmadan! Neyi gizliyoruz? Hakaret olmadıktan sonra eleştiri bize katkı yapar.

"EKSİKLERİ OLDUĞUNU KABUL ETMEK LAZIM"

Oyun felsefimiz oturmadı. En azından 6-7 oyuncuyla baskın olmamız gerekiyor. Taraftarın üzüntüsünü biliyoruz. Hep üzülmekle zaman geçirmeyeceğiz. Çok çalışmaya ihtiyacımız var. Oyuncularımızın sorunu yok. Çalışma ve tesisler çok iyi. İmkanlar var. Kulüpten kaynaklanan bir sorun yok. Oyuncular sorunlu değil ama eksikleri olduğunu kabul etmek lazım.

"TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Başkan her gün arıyor. Üzülüyor, morali bozuluyor. Çok şey yapmaya çalışıyor. Şu anda yapacak bir şey yok. Transfer bazen çözümdür ama fazlalık transferler de sorun olur. Burada da eleştiriler olacak. Oyuncu alalım ya da almayalım, bizim oyunumuz iyi olacak. Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz.

"HER ŞEYİ TEDAVİ EDECEĞİZ"

Oyuncular benim gözüm, kulağım. Benim gözüm görmüyorsa doktora gider, tedavi ettiririm, ya da kör olurum. Başım iyi değilse, kolum iyi değilse bir tarafını kullanamazsın. Bütün oyuncular bizim uzuvlarımız, parçalarımız. Dolayısıyla her şeyi tedavi edeceğiz.

"HAKEMİ MAZERET ETMEYECEĞİZ"

Trabzonspor'u kendi haline bıraksanız bile bu sonuçları almaması gerekiyordu. Şartlar ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız. Hakemi mazeret etmeyeceğiz. Rakiplerle de boğuşmayacağız. İşe önce kendimizden başlayacağız. Bu takımı başarıya ulaştırmaktan başka çaremiz yok. Bunu yapacağım. Ne olursa olsun değişecek. Çok sıkıntı çekeceğim ama bunu ben üstleneceğim.

"AYAK OYUNLARINI BİLİYORUM"

Futbol ayakla oynanan oyun. Sahada ayakla oynan oyunu düzeltelim, diğer ayak oyunlarına geliriz. Hiçbir şey değişmedi. Gündemde var, biliyoruz. Allah bize o yanlışları yaptırmasın. Yanlış yapanlara cevap vermenin yeri ve zamanı var. Bu da yerinde ve zamanında olacak. Şu an bizim konuşacak durumumuz yok. Hakem golü verdi vermedi... Neden konuşayım. 5 tane, 10 tane pozisyona gir o vermezse ben yine onu konuşacağım.

Maçları kazandığı halde şikayetleri arşa çıkaran arkadaşlarımız var. Şikayetler o kadar fazla ki... O bir taktik olarak yapılıyor, buna izin veren bir ortam var. Türkiye'de kim haklı, kim haksız bazen karışıyor. Onlara beni şimdi sokmayın. Buna bir süre ihtiyacım var.



Olumsuzluktan ben de etkileniyorum ve o duruma düşmek istemiyorum. Kendi performansımı düşürmek istemiyorum. Benim hırsım camiaya yansıyacak. Ondan sonra bakalım bizi kim durduracak!



Kimin yaptığını biliyorum. Ağır konuşmasını da biliriz, ona gerek yok! O sonraki iş!

"MENTAL DÜŞÜKLÜK VAR"

Puan olarak farka bakmıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Her maçı kazansanız bile görüntü olarak farklı gözükecek. 19 takımlı ligde her maçı kazansanız bile 6 puanlık fark gözüküyor. Son Antep maçında da aynı şeyi söyledim. Devreye kadar tekli rakamları önemsemiyorum. Şu anda biz o yarışta olur muyuz olmaz mıyız onu konuşuyoruz. Takımın düşüşü tam olarak fiziksel değil. Son bölümde yorulduk anlarım. Gidip geldiğimizde doğru oynarsak o kadar yorulmayız. Mental düşüklük var. Şu anda oyunu yanlış oynuyoruz ve yoruluyoruz. Topa sahip olursan ve iyi pas yaparsan yorulmazsın. Biz topa sahip olduğumuzda yoruluyoruz. Oyun felsefesi belli. Kötü oyunlarını kabul ediyorum ama kötü oyunculuklarını kabul etmiyorum.



"GEREKSİZ HARCAMAYA VE BORÇLANMAYA KARŞI BİRİYİM"

Transfere ekonomik olarak karışmam. Çirkin şeyler söylenebilir. Marka bir oyuncu alıyorsun bazen, niye aldın mı diyeceksin? Bugünün konusu değil bunlar. Transfer çözüm yollarından bir tanesidir. Öyle bir oyuncu alırsın ki kamuoyunu ikna edersin, marka değeri olur ve hazır olur, tamam. Ben kulüplerde gereksiz harcamaya ve borçlanmaya karşı olan biriyim. Trabzonspor'u bugüne kadar taşıyanlara teşekkür ettim. Tek sıkıntımız başarısızlık. Yokluk yok, varlık var. Benim içinde çalışma ortamı var. Taraftar da da destek olacak. Gücümüz yetmiyorsa hep beraber üzülürüz. Kimse üzülüp kahrolmasın. Eleştirisini üslubuyla söylesin."