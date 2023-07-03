Şenol Güneş transfer istediği bölgeleri açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında yeni sezon hakkında ve transfer bölgeleri hakkında konuştu.



71 yaşındaki Güneş, acil olarak sağ stoper, orta saha ve forvet istediğini vurguladı.

"BU HAFTA TRANSFERLER OLABİLİR"



Güneş, "Stoper mutlaka almak durumundayız. Defansif bir orta saha da gerekiyor. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Bir de duruma göre sol bek bakacağız. En acil olanı sağ stoper. Bu hafta transferlerin olabileceğini bekliyoruz. Bana verilen bilgilere göre Redmond ile görüşmeler olumlu ilerliyor." diye konuştu.

Antrenörlük kariyerine başlayan Burak Yılmaz ise "Antrenörlük hayatıma Şenol Güneş'in yanında başlamak, benim için çok değerli. Beşiktaş için buradayım." ifadelerini kullandı.