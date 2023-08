Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ligin ilk maçından galibiyetle ayrılmanın önemli olduğunu belirtti.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, ilk maçta ilk galibiyeti almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Futbolcularını tebrik eden Güneş, maça hızlı başlamadıklarını ve rakibin de özellikle ilk yarıda iyi direndiğini vurguladı.



İkinci yarıda oyunu hızlandırdıklarını ve kazanmak için yeterli pozisyonu da bulduklarını kaydeden Güneş, şöyle devam etti:



"Golün geç gelmesi bizi gerdi, rakibe de direnç getirdi. İyi de kapattılar alanları. Bu maçtan 3 puan almak önemliydi. Bu dönemi kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Şimdi üst üste 2 maçta sahamızda oynayacağız ve taraftarımızla buluşacağız. Bu 2 maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."



Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Chamberlain ve Bahtiyar Zaynutdinov hakkında da konuşan Güneş, her iki futbolcuyla ilgili yorumlarını, antrenmanlara çıktıktan sonra yapacağını belirtti.



"HEM BİZ HEM DE ADANA DEMİRSPOR İÇİN OLUMLU KARAR OLABİLİR"



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iyi bir zeminde oynadıklarını ancak ambiyansın iyi olmadığını dile getiren Güneş, bu statta genelde sıkıntı yaşadıklarını belirtti.



Geçtiğimiz sezon yakalanan galibiyet serisinin yine bu statta son bulduğunu ve berabere kaldıklarını hatırlatan Güneş, buna karşın kazanmak için saha ve hava şartlarına bakmadan hareket etmeleri gerektiğini söyledi.



Avrupa maçlarında play-off oynayan takımların maçlarının ertelenip ertelenmemesi hakkındaki soruyu da yanıtlayan Güneş, şöyle devam etti:



"Federasyonlar ülke futbolu için bazı kararlar alabilir. Dünyanın her yerinde bu şekilde oluyor. Ben bu tarz konularda konuşmak istemiyorum. Bir şey söylediğim zaman başka anlamlar çıkabiliyor. Maçların ertelenme kararı olursa hem biz hem de Adana Demirspor için olumlu bir karar olabilir. Havalar da sıcak. En azından bu dönemde yapılabilir."



TALİSCA TRANSFERİ



Maçın ikinci yarısında oyunu hızlandırmak için değil, düşünceyi değiştirmek için değişiklik yaptıklarını söyleyen Güneş, "Bazı oyuncularıma devre arasında böyle oynayacaksanız değişikliğe gidelim dedim. Bizim ortadaki üçlümüz çok iyi. Bugün gol attığı için demiyorum ama maçın adamı bence Gedson’dur. Salih ve Amir de bizim için oldukça değerli oyuncular. Bugün hamle olarak Cenk Tosun'u da oyuna alabilirdik ama riske etmek istemedik." ifadelerini kullandı.



Talisca transferi konusundaki son durum sorulan Güneş, sözlerine şöyle devam etti:



"Talisca konusunda benim söylediğimde bir yanlış yok. Gel dedim. İstek var ama gerçekler başka. Benim de bir yalanım yok, onun da. Bizimkiler başvurdu ama vermeyi düşünmüyorlar. Ama yarın ne olur bilmiyoruz. Kimin geleceğini gideceğini yönetimlere sorun. Başkan, hoca, oyuncular üzerinde bizi tartışmaya getirmek isteyen camialar var. Biz bir görev yapıyoruz. Biz (transfer) yapmadık diye çok eleştiriliyoruz. Yapan da Türkiye'nin parasını dışarıya gönderiyor. Dövizin bu kadar arttığı bir dönemde harcanan parayı sormuyorsunuz. Türk parasını böyle mi koruyoruz? Türk oyunculara para vermeyerek Türk parasını korumuş mu oluyoruz? Hayırlı olsun."



Sezon başlarında takımlardaki performansların farklılık gösterebileceğini dile getiren Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Oyuncuların maç içerisinde sergiledikleri performansa göre hareket etmek zorundayız. Bugün Fatih Karagümrük 'nasıl kapatırım' diye oynadı. Bunu da iyi yaptı. Diğerleri de yapacak. Bu her takım için geçerli. Transferler favori olmayı ön planda tutabilir ama önemli olan sahada oynanan oyundur. Rakipleri de küçümsememek lazım. Bazen rakip bir şut atar, siz 10 pozisyonda atamazsınız. Lig bir maraton, zaman içinde bizim de oyuncular içinde değişiklikler olacaktır. Mesela Pendikspor bu hafta farklı yenildi ama aynı Pendikspor bu hafta olmayacaktır. Bugün kazanmayı hak ettik ama daha fazla pozisyon üretip daha çok gol atan takım olmayı istiyoruz."