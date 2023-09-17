Singapur'da kazanan Carlos Sainz: Verstappen'in serisi sona erdi

Formula 1'de Singapur Grand Prix heyecanı nefes kesti.

Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarışı Ferrari'den Carlos Sainz kazandı.

Sainz, yarışa pole pozisyonundan başlamıştı.

Sezonun tüm yarışlarını kazanan Red Bull, bu sezon ilk kez podyumun dışında kalırken şampiyona lideri Max Verstappen de ilk kez ilk 3 dışında kaldı.

Öte yandan Redbull pilotu Max Verstappen'in 10 yarışlık galibiyet serisi son buldu.



McLaren'den Lando Norris ikinci, Mercedes'ten Lewis Hamilton üçüncü oldu. Mercedes'in bir diğer pilotu George Russell, yarışın son turunda yaptığı kazanın ardından podyumun dışında kaldı.

"SEZONU GERİ ÇEVİRMEYİ BAŞARDIK"

Zaferin ardından konuşan Carlos Sainz, "İnanılmaz bir his, inanılmaz bir yarış. Sezonu geri çevirmeyi başardık. Kusursuz bir iş yaptık. Bütün İtalya'da Ferrari çok mutlu olacak."