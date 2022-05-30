Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak

Sivasspor, kulüp tarihinin ilk Türkiye Kupası’nı İstanbul'da kazandı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımı, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu ve Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti.

Kupayı kazanan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Kırmızı-beyazlılar, 18-25 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenmesi durumunda ise doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.

3.KEZ ÜST ÜSTE AVRUPA

﻿Yiğidolar, kupa zaferiyle üst üste 3. kez Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Geçen sezon Villarreal, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ ile aynı grupta yer alan Sivasspor, 6 maçta 6 puan toplayarak 3. sırada kalmış ve turnuvaya veda etmişti.

