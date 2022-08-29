NTV.COM.TR’ye geri dön

Slovenya’nın EuroBasket kadrosu açıklandı

EuroBasket 2022'nin başlamasına günler kala Slovenya Basketbol takımının 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 29.08.2022 - 15:40

Slovenya’nın EuroBasket kadrosu açıklandı

EuroBasket'in son şampiyonu turnuvanın başlamasına günler kala 12 kişilik kadrosunu açıkladı.

Aleksander Sekulic yönetimindeki ’nın kadrosunda Dallas Mavericks‘ten ve Chicago Bulls‘tan Goran Dragic gibi önemli yıldızlar yer alıyor. 

, EuroBasket’in B Grubu’nda Almanya, Fransa, Litvanya, Bosna-Hersek ve Macaristan ile aynı grupta yer alıyor. 

SLOVENYA'NIN TURNUVA KADROSU

Goran Dragic, Samar Stamp, Luka Rupnik, Aleksej Nikolic, Klemen Quail, Edo Muric, Mike Tobey, Jaka Blazic, Stamp Dimec, Zoran Dragic, Vlatko Cancar,

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...