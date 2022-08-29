Slovenya’nın EuroBasket kadrosu açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 29.08.2022 - 15:40
EuroBasket'in son şampiyonu Slovenya turnuvanın başlamasına günler kala 12 kişilik kadrosunu açıkladı.
Aleksander Sekulic yönetimindeki Slovenya’nın kadrosunda Dallas Mavericks‘ten Luka Doncic ve Chicago Bulls‘tan Goran Dragic gibi önemli yıldızlar yer alıyor.
Slovenya, EuroBasket’in B Grubu’nda Almanya, Fransa, Litvanya, Bosna-Hersek ve Macaristan ile aynı grupta yer alıyor.
SLOVENYA'NIN TURNUVA KADROSU
Goran Dragic, Samar Stamp, Luka Rupnik, Aleksej Nikolic, Klemen Quail, Edo Muric, Mike Tobey, Jaka Blazic, Stamp Dimec, Zoran Dragic, Vlatko Cancar, Luka Doncic