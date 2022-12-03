SON DAKİKA: Arjantin, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

Son dakika haberi! Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ve Avustralya karşı karşıya geldi.



Avustralya'yı Lionel Messi ve Julian Alvarez'in golleriyle mağlup eden Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri'ni eleyen Hollanda'nın çeyrek finaldeki rakibi oldu.



Mücadeleye baskılı başlayan Arjatin, ilk bölümde aradığı golü bulamazken Avustralya da skor üretemedi.



Karşılaşmanın 35. dakikasında Nicolas Otamendi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Lionel Messi, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi.



İlk yarı Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda Tangocular zorunlu bir değişikliğe gitti. Maçın 49. dakikasında Lisandro Martinez, sakatlanan Papu Gomez'in yerine oyuna dahil oldu.



56. dakikada ise Arjantin farkı ikiye çıkardı. Avustralya kalecisi Mathew Ryan'ın hatasını değerlendiren Julian Alvarez, takımının ikinci golünü kaydetti.



Karşılaşmanın son bölümüne Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğüyle giriliriken Avustralya 76. dakikada farkı bire indirdi. Craig Goodwin'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp yön değiştirdi ve ağlarla buluştu.



Maçın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Arjantin, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Arjantin ve Hollanda arasındaki çeyrek final mücadelesi 9 Aralık Cuma günü TSİ 22.00'da oynanacak.



MESSİ 1000. MAÇINA ÇIKTI



Lionel Messi, kulüp ve milli takım kariyerinde 1000. maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı.



Son kez katıldığı Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Messi, Avustralya karşısında 1000. maçına çıkarak kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.



35 yaşındaki Messi, milli takımda 169, Barcelona ve Paris Saint-Germain'de ise toplam 831 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 788 gol atan yıldız futbolcu, 338 gole de verdiği paslarla katkı sağladı.



İspanya LaLiga'da 520 kez fileleri havalandıran Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, İspanya Kupası'nda da 80 gol kaydetti.