SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Hollanda

Son dakika haberi! Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Hollanda ve ABD takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı.



Rakibini 3-1 yenen Hollanda adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.



Hollanda'ya turu getiren golleri 10. dakikada Memphis Depay, 45+1. dakikada Daley Blind ve 81. dakikada Dumfries kaydetti. ABD'nin tek sayısı ise 76. dakikada Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor formasını giyen Haji Wright'tan geldi.



Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst 90+3. dakikada oyuna dahil oldu.

"Portakallar", çeyrek finalde Arjantin-Avustralya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.