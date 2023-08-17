SON DAKİKA: Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde galibiyetle turladı

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü konuk etti.
Siyah-beyazlılar, 3-1 kazandıkları maçın rövanşında Neftçi Bakü'yü 2-1 mağlup ederek, adını play-off'lara yazdıran taraf oldu.
Beşiktaş'ın golleri, 57. dakikada Aboubakar ve 71. dakikada Muleka'dan geldi.
Neftçi Bakü'nün tek golünü ise, 36. dakikada Makhmudov kaydetti.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi, Aris'i eleyen Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev oldu.
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