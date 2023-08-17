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SON DAKİKA: Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde galibiyetle turladı

SON DAKİKA: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 2-1 mağlup ederek, play-off turuna adını yazdırdı. Siyah-beyazlılar, play-off turunda Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

SON DAKİKA: Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde galibiyetle turladı

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü konuk etti.

Siyah-beyazlılar, 3-1 kazandıkları maçın rövanşında Neftçi Bakü'yü 2-1 mağlup ederek, adını play-off'lara yazdıran taraf oldu.

Beşiktaş'ın golleri, 57. dakikada Aboubakar ve 71. dakikada Muleka'dan geldi.

Neftçi Bakü'nün tek golünü ise, 36. dakikada Makhmudov kaydetti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi, Aris'i eleyen Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev oldu.

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