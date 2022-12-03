SON DAKİKA: Brezilya ve İsviçre son 16'da

Son dakika haberi! 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu 3’üncü ve son maçında Lusail Stadı’nda Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geldi.
Amerika Futbol Federasyonundan Ismail Elfath’ın düdük çaldığı mücadelede Kamerun, Brezilya’yı 1-0’lık skorla geçti.
Kamerun’a galibiyeti getiren golü 90+2’nci dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.
Bu sonucun ardından Brezilya, G Grubunu 6 puanla averajla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Öte yandan Kamerun’da Beşiktaş forması giyen Kevin Nkoudou mücadelede süre almadı.
GOLLÜ GEÇEN MAÇTA KAZANAN İSVİÇRE
Grubun diğer maçında Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Stadyum 974’te oynanan mücadeleyi Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetti.
Gollü geçen karşılaşmada İsviçre, Sırbistan’ı 3-2’lik skorla geçti.
İsviçre’ye galibiyeti getiren golleri 20’nci dakikada Xherdan Shaqiri, 44’üncü dakikada Breel Embolo ve 48’inci dakikada Remo Freuler kaydetti.
Sırbistan’ın gollerini ise 26’ncı dakikada Aleksandar Mitrovic ve 35’inci dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.
Bu sonucun ardından İsviçre G Grubunu 6 puanla 2’nci sırada tamamlayarak 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16’ya adını yazdırdı.
Öte yandan İsviçre’de Galatasaray forması giyen Haris Seferovic maçta süre almadı.
Bugün oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turunda Brezilya-Güney Kore ve Portekiz-İsviçre eşleşmeleri oluştu.