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SON DAKİKA: THY Euroleague | Olympiakos 78 - 82 Fenerbahçe (Maç sonucu)

SON DAKİKA: Fenerbahçe, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Olympiakos'u yenerek seride 1-1'lik eşitliği sağladı.

SON DAKİKA: THY Euroleague | Olympiakos 78 - 82 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Son dakika haberi! THY Euroleague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabaka 78-82 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Böylece sahasında oynadığı ilk maçı 79-68 kazanan Olympiakos ile Fenerbahçe arasındaki seri 1-1'e gelmiş oldu.

3. MAÇ İSTANBUL'DA

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Final Four'a yükseleceği eşleşmede üçüncü müsabaka, 3 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

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