Türkiye, EURO 2024 geniş kadrosunu açıkladı

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın 35 kişilik geniş kadrosunu duyurdu.

35 kişilik geniş kadroda yer alan isimler şöyle;

Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Mert Günok, Uğurcan Çakır



Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Cenk Özkacar



Orta saha: Berat Özdemir, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan



Forvet: Abdülkadir Ömür, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Oğuz Aydın, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Enes Ünal, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı