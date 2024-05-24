Türkiye, EURO 2024 geniş kadrosunu açıkladı

"A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen futbolcuların üç etap halinde çalışmalara başlayak. İlk grupta yer alan ve kulüpleriyle olan maçlarını tamamlamış futbolcular, bugün Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'ne gelerek idmanlarına başladı. İkinci grupta bulunan futbolcular ise kulüpleriyle bu hafta sonunda görev alacakları maçların ardından 29 Mayıs Çarşamba günü kampa dahil olacak. ARDA GÜLER VE SALİH ÖZCAN'IN KAMPA KATILACAĞI TARİH Son olarak, Arda Güler ve Salih Özcan, Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İtalya'da kampa katılacak. Ayrıca kampın ilk etabında sınırlı sayıda futbolcunun bulunacağı göz önüne alınarak ve teknik ekibin hafta sonunda takımlarıyla son maçlarını oynayacak futbolculara milli takım kampı öncesi tam bir dinlenme imkanı tanıma prensibi gereğince, A Milli Takım havuzunda bulunan ve Trendyol 1. Lig şampiyonu Eyüpspor'da forma giyen kalecilerimizden Berke Özer, 24-29 Mayıs tarihleri arasında A Milli Takım antrenmanlarında yer alacak. İTALYA VE POLONYA İLE ÖZEL MAÇ A Milli Takımımız, EURO 2024 turnuvası öncesinde son Avrupa Şampiyonu İtalya ve 2024 Avrupa Şampiyonası finalistlerinden Polonya ile birer özel maç yapacak. 29 Mayıs'ta tam kadro olarak İstanbul'da toplandıktan sonra 3 Haziran'a kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek A Millîler, bu tarihte Türk Hava Yolları'na ait uçakla İtalya ile oynanacak özel maç için Bologna kentine gidecek.

İTALYA - TÜRKİYE



4 Haziran'daki İtalya - Türkiye karşılaşması, Serie A'da mücadele eden Bologna FC 1909 takımının maçlarına ev sahipliği yapan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.



Polonya özel maçına kadar olan süreci, bu ülkenin Opalenica kasabasında kamp yaparak geçirecek Ay-Yıldızlılar, İtalya maçının ertesi akşamı Bolgona'dan Poznan'a hareket edecek. 9 Haziran'da ise Polonya-Türkiye maçının oynanacağı başkent Varşova'ya geçecek.



POLONYA - TÜRKİYE



10 Haziran'daki Polonya-Türkiye karşılaşması, ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy'de oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.



Öte yandan, A Milli Takım ve Ümit Millî Takım birlikteliğinin güçlendirilmesi adına, her iki takımın teknik heyetlerinin yapmış olduğu ortak çalışma sonrasında, haziran ayında gerçekleştirilecek kamplarda bir dizi yeni uygulamaya gidilecek.



A MİLLİ TAKIM VE ÜMİT MİLLİ TAKIMDAN ORTAK KAMP KARARI



A Milli Takımımız, 5-11 Haziran tarihleri arasında Ümit Milli Takımımız ile beraber kamp yapacak.



A ve Ümit Milli Takımlarımız, biri İtalya diğeri de Polonya'da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı oynayacak.



Ay-Yıldızlılar, 11 Haziran'da Polonya'dan Almanya'nın geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.



TÜRKİYE'NİN EURO 2024 TAKVİMİ



2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek A Millî Takımımız, gruptaki ilk iki maçını Dortmund kentinde 18 Haziran'da Gürcistan, 22 Haziran'da ise Portekiz'e karşı oynayacak.



Ay-Yıldızlılar, gruptaki son maçında 26 Haziran'da Hamburg şehrinde Çekya ile karşılaşacak."