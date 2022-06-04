SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti

Son dakika haberi! UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk eden A Milli Futbol Takımı, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Ay Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral attı.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Ay Yıldızlılar, ikinci yarıda daha etkili bir futbol sergiledi. Daha organize ve gol yollarında daha etkili olan A Milli Takım, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'in golleriyle farka gitti ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.



STEFAN KUNTZ'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 29 Mart'ta İtalya ile oynanan hazırlık karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaparak takımını Faroe Adaları karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Altay Bayındır, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz yerine; Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu'na forma verdi. Türkiye'nin Faroe Adaları karşısındaki ilk 11'i şu şekilde: "Uğurcan Çakır - Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal."

KUNTZ'TAN DÖRTLÜ SAVUNMA TERCİHİ



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları karşısında dörtlü savunmayı tercih etti. Milli takımın, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz ve hazırlık maçında İtalya'ya karşı oynadığı maçlarda üçlü savunma ile takımını sahaya süren Alman teknik adam, iki maç aranın ardından dörtlü savunmaya geçiş yaptı.



MİLLİ TAKIMDA ÜÇ OYUNCU KADRODA YER ALMADI



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, aday kadroda yer alan 3 oyuncuya 23 kişilik maç kadrosunda yer vermedi. Zeki Çelik, Cenk Özkacar ve Eren Elmalı, Faroe Adaları karşısında maç kadrosunda kendilerine yer bulamayan isimler oldu.