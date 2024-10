Spor camiasından Cumhuriyet Bayramı mesajları

Spor federasyonları ve kulüpler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.



Federasyonların ve kulüplerin internet sitesinde yer alan mesajlar şöyle;



FUTBOL FEDERASYONU



"Yıkılan bir imparatorluğun yerine küllerinden doğan yepyeni ve genç bir devlet: Türkiye Cumhuriyeti.



Yorgun imparatorluğun son yıllarındaki savaşlar, yokluk ve işgaller halkta büyük bir çaresizlik oluştururken; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çakan kıvılcım yeni umutlar demekti.



Onun ve kahraman silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık mücadelemizin en parlak zaferlerinden biriydi.



Zaferin arkasından 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin iradesine ve egemenliğine dayanan, her bireyin eşit haklarla yaşamasını hedefleyen bir yönetim anlayışının simgesi oldu.



Cumhuriyet ile yaşıt olmanın verdiği onur ve gururla; Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz.



Biliyoruz; Atatürk'ün ışığı aydınlatacak yolumuzu.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacak ve onu yaşatacağız. Onun izinde; hiç durmadan, yorulmadan...



Cumhuriyetimizin 101. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."



BASKETBOL FEDERASYONU



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun mesajı şöyle:



"Cumhuriyetimizin 101. yılında, bağımsızlık ve özgürlük meşalesi hala ilk günkü kadar parlak ve güçlü bir şekilde yanmaya devam ediyor. Milletimizin birlik ve beraberliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu ve kahraman ecdadımızın fedakârlıklarıyla kurulan Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçimi değil, bize bırakılan en kıymetli emanet ve geleceğe uzanan güçlü bir köprüdür.



Cumhuriyet, milletimizin tarih boyunca sahip olduğu en büyük emanet ve ortak geleceğimizin temel taşıdır. Bizlere düşen görev ise, sadece bu emaneti korumakla kalmayıp, onu daha da ileriye taşımak, her alanda yeniliklerle zenginleştirerek gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmaktır.



Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılını en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."



TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU



"Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"



GALATASARAY



Atamızın, bizlere en büyük mirası 101 yaşında!



Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!



FENERBAHÇE



Cumhuriyet ateşi, geçmişimiz ve geleceğimizde!



Cumhuriyet ateşi, bitmeyen vatan sevgimizde!



Cumhuriyet ateşi, mücadelemiz ve bağımsızlığımızda!



Cumhuriyet ateşi, sana olan sonsuz bağlılığımızda!



Ey Atamızdan bize en büyük miras olan Cumhuriyet;



Uğruna feda ettiklerimiz, 101 yıldır kalbimizde yanan, yolumuzu aydınlatan, yarınımıza Fener olan Cumhuriyet ateşinde saklı.



Başta bize Cumhuriyeti armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi sonsuz saygı ile anıyoruz.



Atamızın,



aklımıza kazılı, kalbimize yazılı



"Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır."



sözüyle en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz!



BEŞİKTAŞ



"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümünün heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.



En büyük Beşiktaşlı Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azimle ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürecektir.



Milli mücadele döneminde ön saflarda ülkemizin bağımsızlığı için şehit düşen, gazi olan Beşiktaşımızın kurucularına minnettarız. Böyle bir ecdadın evlatları olmaktan gurur duyuyoruz.



Atatürk’ün izinde “fikri hür, vicdanı hürö nesiller, “zeki, çevik ve ahlaklıö sporcular yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.



Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.



101 yıldır ışıldayan ve milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır.



Büyük Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."



TRABZONSPOR



"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği bu büyük miras, Anadolu’nun her bir köşesinde bağımsızlık ateşini yakan, özgürlüğe sevdalı yüreklerin zaferidir.



Cumhuriyet ruhunu sonsuza dek yaşatma sözümüzle nice aydınlık yarınlara"