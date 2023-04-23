Spor Toto 1. Lig | Denizlispor küme düştü

Altaş Denizlispor'un normal sezonun bitimine 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.
Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Alınan sonuçla Denizlispor Spor Toto 1. Lig'e veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Şen'in vuruşunda kaleci topu kornere gönderdi.
29. dakikada Üzeyir'in ceza sahası içine yaptığı ortada topsuz alanda rakibin yaptığı müdahale sonrası Aminu yerde kaldı, hakem Erdem Meroğlu penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Hakan Özmert'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
78. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da cezası içinde topla buluşan Aminu'nun sert vuruşunu kaleci uzaklaştırdı.