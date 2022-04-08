Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Fenerhabahçe Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırlayacak.



Lig’deki son 5 maçında 4 galibiyet alıp 1 kez berabere kalan Fenerbahçe son 2 yılda Kadıköy’de Galatasaray’a karşı oynadığı derbileri kaybetti.



Galatasaray ise Lig’deki son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.



FENERBAHÇE-GALATASARAY SPOR TOTO SÜPER LİG 32. HAFTA DERBİ KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Spor Toto Süper Lig’in 32. Haftasında yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması 10 Nisan Pazar günü saat 20.30’da oynanacak. Mücadele BeIN Sports’dan naklen yayınlanacak.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Ev sahibi Fenerbahçe sakat oyuncu bulunmazken Ozan Tufan ve Mesut Özil kadro dışında bulunuyor. Luiz Gustavo, Filip Novak, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, ve Min-jae Kim ise sarı kart sınırında bulunuyor.



Galatasaray’da ise Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli sakat durumda. Kerem Aktürkoğlu’nun durumu ise maç gününde belli olacak



MUHTEMEL 11’LER



FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Kim, Novak, Crespo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar



GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Emre, Gomis

OSAYİ-SAMUEL GALATASARAY DERBİSİNE HAZIR