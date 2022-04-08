Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk olasılığı kalmayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne katılmak isteyen Fenerbahçeye konuk oluyor. Kadıköy’de oynanacak derbi öncesi iki takımının son durumları ne? Spor Toto Süper Lig’in 32. Haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta ne zaman oynanacak?

Haberler - ntv.com.tr 08.04.2022 - 09:12 | Son Güncelleme : 08.04.2022 - 09:57

Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

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Fenerhabahçe Kadıköy’de ’ı ağırlayacak.

Lig’deki son 5 maçında 4 galibiyet alıp 1 kez berabere kalan son 2 yılda Kadıköy’de Galatasaray’a karşı oynadığı derbileri kaybetti.

Galatasaray ise Lig’deki son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY SPOR TOTO SÜPER LİG 32. HAFTA DERBİ KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Spor Toto ’in 32. Haftasında yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması 10 Nisan Pazar günü saat 20.30’da oynanacak. Mücadele BeIN Sports’dan naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Ev sahibi Fenerbahçe sakat oyuncu bulunmazken Ozan Tufan ve Mesut Özil kadro dışında bulunuyor. Luiz Gustavo, Filip Novak, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, ve Min-jae Kim ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray’da ise Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli sakat durumda. Kerem Aktürkoğlu’nun durumu ise maç gününde belli olacak

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Kim, Novak, Crespo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar

GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Emre, Gomis

OSAYİ-SAMUEL GALATASARAY DERBİSİNE HAZIR

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