Stefan Kuntz'dan sitem dolu sözler: Hakarete varan eleştiriler oluyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) Elemeleri'nde A Milli Takım, Letonya'yı 3-2 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu.



90 dakikayı değerlendiren Stefan Kuntz, "Kazandığımız için mutluyuz. Açıkça konuşmak gerekirse 3. kez böyle bir maç yaşamamıza gerek yoktu. Öncelikle 2. golümüzü verebilirlerdi. O golü bulsaydık oyun biraz daha rahatlayabilirdi. Biz Letonya'nın nasıl bir oyun oynayacağını biliyorduk. Fizik gücü güçlü bir takım. Biz bunlara çalıştık. Yine de pozisyon buldular." dedi.



"SONUNA KADAR SAVAŞTIK"



Milli takımdaki oyuncuların sezon içinde farklı sayıda maça çıktığını belirten Kuntz, "İlk devre bazı oyuncularımız tam bir performans sergileyemedi. Devre arasında bunu konuştuk. İkinci yarıda daha dinçlerlerdi. Oyuncular arasında bazı farklar oluştu. Bazıları 2 hafta önce dinlenmeye başladı, bazıları 5 gün önce son maçını oynadı. Hakan ve Orkun gibi oyuncularımız çok fazla maç oynadı. O yüzden de takım içindeki dengeyi bulmak zordu. Sonuna kadar savaştık, bırakmadık ve galibiyeti hak ettik." açıklamasında bulundu.



"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"



Kuntz, 19 Haziran'da Samsun'da oynanacak Galler maçına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Galler maçının analizini yaptık. Bugünkü maçlarında bir kırmızı kart gördüler. Bu önemli olabilir. Samsun'a gidecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Atmosferin ne kadar iyi olduğunu anlattılar. Takıma destek olunmasını istiyorum. Letonya'ya karşı farklı eleştiriler oluyor. Ortam olarak biraz geriyor. Eleştiri dozunda hakaretler oldu bana karşı İrfan Can konusunda. Milli bir oyuncu, koşulsuz desteklenmesi gerekiyor. Herkes bu oyunculara inanırsa farklı sonuçlar alabiliriz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Destekten dolayı teşekkür ediyoruz ve elimizden geleni yapacağız."