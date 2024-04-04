Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maçta düdük çalacak Volkan Bayarslan'ın yardımcıları Serkan Ok ve Serkan Olguncan olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Burak Şeker yapacak. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe maçının tarihi...



GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?



2022-23 sezonunda şampiyon olan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe finalde karşı karşıya gelecek.



Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü saat 21.30’da başlayacak.



Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE'DEN 19 YAŞ ALTI TAKIM KARARI



Fenerbahçe Kulübünün, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına çıkacağını açıkladığı sarı-lacivertli 19 yaş altı futbol takımı, mücadele ettiği ligdeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.



Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısına çıkartmayı planladığı 19 yaş altı futbol takımı, yer aldığı Elit A Ligi'nde lider durumda bulunuyor.



Sarı-lacivertli takım, 11 ekibin bulunduğu ligin geride kalan 16 haftalık bölümünde 12 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 36 puan topladı.



Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin unutulmaz golcülerinden Semih Şentürk'ün yaptığı sarı-lacivertli takım, grupta EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı son maça Ömer Bircan Camcı, Efekan Karayazı, Mustafa Emir Akyıldız, Yiğit Epözdemir, Mehmet Can Gülerer, Emirhan Arkutcu, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Çağrı Fedai 11'i ile çıktı.



Takımın yedeklerinde ise Atila Dastzan, Boran Eligüzel, Samet Seymen Sargın, Haydar Karataş, Ümitcan Okan, Aziz Eren Balaban, Kerem Kayaarası ve Görkem İbrahim Demirel yer aldı.



Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu.