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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'e verilen aranın ardından 17. hafta maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 'de hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırının ardından 16. hafaya ara verilmesiyle birlikte 17. hafta itibarıyla karşılaşmalar kaldığı yerden devam edecek.

İşte Süper Lig'de 17. hafta hakemleri;

  • İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
  • Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
  • Galatasaray - Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
  • Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
  • Başakşehir-Sivasspor: Mete Kalkavan
  • Gaziantep FK-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
  • Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
  • Samsunspor-Konyaspor: Murat Erdoğan
  • Rizespor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
  • Ankaragücü-Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

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