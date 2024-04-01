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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 31. haftanın programı

Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu merak ediliyor. Süper Lig'e 31. hafta maçlarıyla devam edilecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 31. haftanın programı

Trendyol 'de 31, Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçları yapılacak. Trendyol Süper Lig'de haftanın maç programı;

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)

20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Kalyon)

20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Nisan Çarşamba:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (BG Grup 4 Eylül)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor (Ülker)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

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