Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 31. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 31, Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçları yapılacak. Trendyol Süper Lig'de haftanın maç programı;
2 Nisan Salı:
17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)
20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Kalyon)
20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)
3 Nisan Çarşamba:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (BG Grup 4 Eylül)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor (Ülker)
4 Nisan Perşembe:
20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
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