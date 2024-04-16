Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Ligde haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Galatasaray'ı konuk etti. Dün maç fazlasıyla liderliği rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, kritik Alanya deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Galatasaray, puanını 87'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.
Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ise 1-0 geri düştüğü maçta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.
BU HAFTA ALINAN SONUÇLAR
Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlar ve sonuçları şöyle:
Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1
Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2
MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 3-1
Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor: 0-0
Beşiktaş-Yılport Samsunspor: 1-1
Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir: 2-3
Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor: 3-0
Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: 0-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2
Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 0-4
GÜNCEL PUAN DURUMU
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