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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, 4-0 galip gelerek liderliğini sürdürdü. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Ligde haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Galatasaray'ı konuk etti. Dün maç fazlasıyla liderliği rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, kritik Alanya deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Galatasaray, puanını 87'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ise 1-0 geri düştüğü maçta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

BU HAFTA ALINAN SONUÇLAR

'in 32. haftasındaki maçlar ve sonuçları şöyle:

Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1

Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 3-1

Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor: 0-0

Beşiktaş-Yılport Samsunspor: 1-1

Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir: 2-3

Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor: 3-0

Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: 0-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2

Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 0-4

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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? - 1

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