Süper Lig'de VAR kayıtları ne zaman ve nereden yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR kayıtlarını açıklayacaklarını duyurmuştu.

Birçok futbolsever VAR kayıtlarının ne zaman ve nerede yayınlanacağını merak ediyordu.

SÜPER LİG'DE VAR KAYITLARI NE ZAMAN VE NEREDEN YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 26. haftasının sahada inceleme yapılan VAR kayıtları 20 Şubat Salı saat 20.00'da TFF'nin YouTube kanalından yayınlanacak.

