Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF, PFDK'ya sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre; Galatasaray, "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gerekçeleriyle disipline gönderildi.

Fenerbahçe'nin "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.



Beşiktaş, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Pendikspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline gönderildi.



Fenerbahçe Kulübü İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan, Antalyaspor ve Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula gönderildi.



Çaykur Rizespor Kulübü Antrenörü Çağatay Turan, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle; Gaziantep FK futbolcusu Papy Djilobodji de "kural dışı hareket" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.