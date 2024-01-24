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Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 teknik adam PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 3 kulüp ile 2 teknik adamı PFDK'ya sevk etti.

Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 teknik adam PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, Trendyol 'den 3 kulüp ile 2 teknik adamı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor, ve Siltaş Yapı Pendikspor'u disipline verdi.

Müşavirlik, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Corendon Alanyaspor Yardımcı Antrenörlerinden Orhan Çıkrıkçı'yı da disiplin kuruluna gönderdi.

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