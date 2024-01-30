Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkler açıklandı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Yukatel Adana Demirspor, TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor ve Trabzonspor'u disipline verdi.



Beşiktaş Kulübü yöneticisi Feyyaz Uçar ve Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" maddesi sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.



Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise "talimatlara aykırı hareketi", "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti" maddeleri nedeniyle disipline gönderildi.



EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula gönderilen isimler arasında yer aldı.



Trabzonspor'un antrenörleri Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp ve Haluk Güngör de talimatlara aykırı hareketlerinden dolayı disipline sevk edildi.



Bu arada Mondihome Kayserispor görevlisi Muammer Kaya'nın da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı PFDK'ya sevki kararlaştırıldı.

