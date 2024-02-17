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Taha Akgül, Feyzullah Aktürk ve Soner Demirtaş finalde

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Taha Akgül, Feyzullah Aktürk ve Soner Demirtaş rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Taha Akgül, Feyzullah Aktürk ve Soner Demirtaş finalde

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda 125 kiloda ülkemizi temsil eden Taha Akgül, yarı finalde Azerbaycanlı rakibi Giorgi Meshvildishvili’yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek finale adını yazdırdı.

92 kiloda ülkemizi temsil eden Feyzullah Aktürk, yarı finalde Gürcü rakibi Miriani Maisuradze’yi 8-0 yenerek finale çıkma hakkı kazandı.

Avrupa Şampiyonası’nda 74 kiloda ülkemizi temsil eden Soner Demirtaş ise yarı finalde Macar rakibi Murad Kuramagomedov’u 3-0 ile geçerek finale çıkan diğer bir isim oldu.

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