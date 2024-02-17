Taha Akgül, Feyzullah Aktürk ve Soner Demirtaş finalde

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 125 kiloda ülkemizi temsil eden Taha Akgül, yarı finalde Azerbaycanlı rakibi Giorgi Meshvildishvili’yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek finale adını yazdırdı.



92 kiloda ülkemizi temsil eden Feyzullah Aktürk, yarı finalde Gürcü rakibi Miriani Maisuradze’yi 8-0 yenerek finale çıkma hakkı kazandı.



Avrupa Şampiyonası’nda 74 kiloda ülkemizi temsil eden Soner Demirtaş ise yarı finalde Macar rakibi Murad Kuramagomedov’u 3-0 ile geçerek finale çıkan diğer bir isim oldu.



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