TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Sırbistan maçı öncesi iyi bir moral oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, 2023 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belçika'yı 86-52 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın çok iyi mücadele ettiğini söyledi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, "Genç bir kadroyuz. Farklı kadrolarla oynuyoruz. İnanılmaz derecede mücadele ettiler. Herkes takımın başarısından gurur duymuştur. Sporcu kardeşlerimizin iyi ve kötü gününde her zaman yanındayız. İyi bir galibiyet oldu. Sırbistan maçından önce moral olacaktır. Herkesi gönülden kutluyoruz. Milli takım, taraftarın desteğiyle daha iyi performans sergiliyor. Onlara destekleri dolayısıyla teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Başkan Türkoğlu, millilerin 14 Kasım Pazartesi günü Sırbistan ile deplasmanda yapacağı müsabakayla ilgili, "Dünya Kupası için bütün maçlar çok önemli ve anlamlı. Tüm ekip her şeyin bilincinde. Böyle mücadele ettikleri sürece iyi bir basketbol ortaya çıkacaktır. Şanssızlıklar yaşadık ama bunları geride bırakıp iyi mücadele ettiğimizde iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

