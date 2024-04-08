TFF seçim tarihini resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Olağan Genel Kurul toplantısının 18 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı.



TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken olağan genel kurul toplantısının; A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ile bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir."

