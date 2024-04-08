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TFF seçim tarihini resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihlerini göz önüne alarak 18 Temmuz'da seçime gideceklerini duyurdu.

TFF seçim tarihini resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Olağan Genel Kurul toplantısının 18 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken olağan genel kurul toplantısının; A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ile bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir."

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