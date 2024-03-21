TFF'den hakem analiz uygulaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi, Trendyol Süper Lig'de analiz uygulaması başlattı.

Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla karşılaşmalarda mücadele edecek takımların analizlerinin, maçlar öncesinde müsabakayı yönetecek hakemlere iletilmeye başlandığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Hakemlerin eğitimi ve gelişimi konusunda çalışmalarına devam eden Hakem Akademisi, Süper Lig hakemleri özelinde yeni bir uygulamaya imza attı. Trendyol Süper Lig'in 30. Haftası itibarıyla maçlarda mücadele edecek her iki takımın ayrı ayrı analizleri maçlar öncesinde müsabaka hakemlerine iletilmeye başlandı.



UEFA da benzer bir uygulamayı, UEFA müsabakalarında görev alacak hakemlere yönetecekleri maçlardaki takımların analizlerini yapıp ileterek gerçekleştiriyor. Takım dizilişi, hücum anlayışı, savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, fauller, sarı ve kırmızı kart pozisyonları ve ofsayt pozisyonları gibi başlıklar altında yapılan analizler doğrultusunda hakem maç performanslarına katkı sağlanması hedefleniyor.



Hakem Akademisinin bu yeni uygulamasında yapılan analizler, takımların oynadıkları son 3 maçın veri ve görüntüleri dikkate alınarak güncellenecek. Böylelikle hakemlerin oynanacak müsabakalara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmaları sağlanacak."